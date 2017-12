Alle Schlagzeilen

Betrunkener randaliert in Erfurt: 1,65 Promille

Erfurt (dpa/tn) - Ein Betrunkener hat in Erfurt die Weihnachtsruhe offenbar massiv gestört: Gleich mehrere Anrufe erhielt die Polizei am frühen zweiten Weihnachtstag wegen des Mannes, der in der thüringischen Landeshauptstadt durch die Straßen zog und Autos beschädigte, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Insgesamt drei Anwohner hätten die Polizei gerufen, nachdem sie den Mann beim Abtreten von Außenspiegeln und anderen Sachbeschädigungen beobachtet hatten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille, daneben fand die Polizei eine kleine Menge Marihuana bei dem 34-Jährigen. Warum der Mann die Autos beschädigte, blieb unklar.

«Vielleicht könnte der entsprechend Alkoholpegel ein Anreiz gewesen sein, etwas gegen seine Langeweile zu unternehmen», sagte ein Sprecher.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH