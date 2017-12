Alle Schlagzeilen

Verpuffung tötet Raucher

Mühlhausen (dpa/th) - Sein Beatmungsgerät und eine brennende Zigarette haben einen 61 Jahre alten Raucher in einem Pflegeheim in Mühlhausen das Leben gekostet. Nach bisherigen Ermittlungen führte eine Reaktion zwischen dem Gerät und der Zigarette zu einer Verpuffung und einem Feuer. Der Mann erlitt dabei schwere Verbrennungen, an denen er starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Kriminalpolizei ermittelt die genauen Ursachen des Unglücks. Das Pflegeheim selbst musste nicht evakuiert werden. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Quelle: dpa-infocom GmbH