Tauwetter setzt Loipen und Abfahrten im Thüringer Wald zu

Suhl (dpa/th) - Das Tauwetter zu Weihnachten hat der Schneequalität im Thüringer Wald arg zugesetzt. Zwar sei die Schneedecke in den Höhenlagen teilweise noch knapp einen halben Meter dick, Alt- und Nassschnee minderten jedoch vielerorts die Lust am Skifahren und Wandern, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Dienstag mit. Wegen der höheren Temperaturen konnten viele Loipen nicht mehr präpariert werden. Wintersportler mussten mit Einschränkungen - etwa auf den 20 Kilometer Loipen bei Oberhof - rechnen. Dort lag am zweiten Weihnachtsfeiertag noch 30 Zentimeter Schnee.

Gehlberg mit dem Gebiet Schneekopf-Beerberg und Mengersgereuth-Hämmern meldeten leichten Neuschnee. Zur Freude vieler Ausflügler und Urlauber hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag die Skilifte Heubach, Steinach, Schmiedefeld und alte Golfwiese in Oberhof wieder geöffnet. In Eisenach oder Erfurt waren die Temperaturen mit sechs bis acht Grad schon fast frühlingshaft. Allerdings lockten Schauer und wenig Sonne nicht unbedingt zu einem Weihnachtsspaziergang ein.

Spaziergänger laufen durch den winterlichen Thüringer Wald: Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH