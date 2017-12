Alle Schlagzeilen

Maier: Brauchen gesellschaftlichen Widerstand gegen Rechts

Erfurt (dpa/th) - Um Rechtsrock-Konzerte wie die in Themar zu verhindern, sieht Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) vor allem die Zivilgesellschaft in der Pflicht. Rechtliche und polizeiliche Maßnahmen gegen diese Veranstaltungen allein hätten wenig Aussicht auf Erfolg. «Wir brauchen deshalb einen starken zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen Rechtsextremismus aus der Region», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. «Wenn wir an einem Strang ziehen, werden sich die Organisatoren dieser sogenannten Konzerte gut überlegen, ob Thüringen der richtige Veranstaltungsort ist, da sie hier mit massivem Widerstand rechnen müssen.»

2017 gab es im südthüringischen Themar drei Rechtsrock-Konzerte, die jeweils als Versammlung angemeldet und damit durch das Grundgesetz besonders geschützt waren. Zur größten Versammlung kamen Mitte Juli rund 6000 Rechte aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Sie zeigten unter anderem den Hitlergruß und riefen «Sieg Heil». Für das Wochenende 8./9. Juni 2018 ist bereits eine weitere Kundgebung in Themar angemeldet.

